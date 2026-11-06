КНДР розкритикувала намір Японії збільшити оборонні витрати — Korea Herald

КНДР розкритикувала плани Японії збільшити оборонні витрати, заявивши, що це зашкодить перспективам відновлення японської економіки та створить «важкі труднощі» для населення. Як повідомляє Korea Herald, із критикою виступив дослідник Інституту японських досліджень при міністерстві закордонних справ Північної Кореї у матеріалі державного агентства KCNA.

Заява Пхеньяна

Дослідник назвав нарощування японських військових витрат «анахронічним розрахунком» і стверджував, що воно не поліпшить безпекове середовище Японії, а навпаки — погіршить його. Пхеньян традиційно гостро реагує на плани Токіо посилювати оборону, заявляючи, що це може загострити військову напруженість і прискорити регіональні перегони озброєнь.

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Можливе збільшення бюджету

За даними Reuters, Японія розглядає можливість виділити на оборону від 70 трлн до 80 трлн єн упродовж п’яти років, що почнуться у квітні 2027 року. Це приблизно у 1,8 раза більше, ніж передбачено чинним п’ятирічним планом, який розпочався у 2023 фінансовому році. Сума у 70 трлн єн оцінюється у 444 млрд доларів.

Японія посилює оборонне планування на тлі дедалі активнішої політики Китаю та демонстрації військової сили з боку КНДР. Це є відходом від її попереднього оборонно орієнтованого підходу.

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