КНДР щороку відбирає до 200 школярів для навчання комп’ютерних наук — Channel NewsAsia

У КНДР щороку відбирають приблизно 150–200 учнів середньої школи для навчання комп’ютерних наук, а частина з них згодом стає хакерами у військових кіберпідрозділах. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на перебіжчиків із Північної Кореї та аналітиків.

Відбір, за їхніми словами, починається у віці 11–12 років. У 17 років найкращих учнів направляють до провідних університетів країни, де вони проходять подальший відбір. Обраних кандидатів навчають криптовалютних протоколів, зворотного проєктування іноземних пристроїв, поглибленої математики та іноземних мов.

Пільги для кіберфахівців

Успішним кіберфахівцям у КНДР можуть надавати квартири у Пхеньяні, валютні винагороди та можливість виїжджати до дружніх країн, зокрема Китаю, де доступ до інтернету є вільнішим. За словами колишнього інструктора, який навчав державних хакерів, військовий підрозділ може отримати до 30% прибутку від успішної кібератаки.

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Такі працівники також можуть претендувати на членство у правлячій партії та шлюби з представниками елітних родин, розповів один із перебіжчиків. Водночас робота супроводжується тривалими змінами, постійним наглядом і жорсткими фінансовими планами. Колишні IT-працівники, опитані правозахисною групою PSCORE, повідомляли про робочі дні понад 10 годин і покарання за невиконання валютних цілей.

Звинувачення у зламі Binance

ФБР і криптовалютна біржа Binance заявили, що за зламом Binance, внаслідок якого, за даними матеріалу, було викрадено 6,3 млрд доларів, стоїть Північна Корея. Пхеньян це заперечив. Компанії, що розслідують операції у блокчейні, пов’язали атаку з угрупованням TraderTraitor, яке ФБР вважає пов’язаним із Lazarus Group.

Кібервійськовий підрозділ КНДР створили у 1998 році, а після приходу Кім Чен Ина до влади його роль посилили. У 2013 році він назвав кібервійну поряд із ядерною зброєю та ракетами одним із ключових інструментів ударного потенціалу країни. Південнокорейська Національна розвідувальна служба у 2024 році оцінювала кількість залучених до кібероперацій КНДР приблизно у 8 400 осіб.

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