КНДР уперше за 78 років змінила пропорції державного прапора — Korea Herald

У КНДР уперше від заснування держави 1948 року змінили офіційні пропорції національного прапора. Співвідношення його висоти до ширини змінили з 1:2 до 1:1,65, тож полотнище стало менш видовженим. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на переглянуту конституцію, оприлюднену на сайті Naenara.

Зміни у конституції

Нові параметри прапора наведено у статті 166 переглянутої конституції. Водночас основний дизайн символу не змінили: він зберіг червоне центральне поле, білі та сині смуги, а також червону п’ятипроменеву зірку в білому колі.

На окремій сторінці Naenara влада КНДР пояснила офіційну символіку кольорів. Червоне поле, за її версією, уособлює кров учасників антияпонської революційної боротьби. Біле коло та смуги мають означати вірність правлячій Трудовій партії Кореї й керівнику країни, а сині смуги — антиімперіалістичну незалежність, мир і дружбу у світі та державний суверенітет.

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Окрема державна ідентичність

Аналітики розглядають перегляд пропорцій прапора як частину курсу лідера КНДР Кім Чен Ина на формування окремої національної ідентичності в межах доктрини про дві ворожі держави на Корейському півострові.

У 2024 році КНДР також змінила текст державного гімну, замінивши слово «самчхоллі» — традиційний вислів про весь Корейський півострів — на фразу «цей світ». Раніше цього року з конституції прибрали положення, пов’язані з возз’єднанням Кореї.

Професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьоннам Лім Иль Чхоль заявив, що зміна пропорцій за збереження базового дизайну поєднує спадщину попередніх керівників КНДР із формуванням окремої політичної ідентичності періоду Кім Чен Ина.

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