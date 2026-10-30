КНДР випробувала ударні дрони й ракети — France 24

КНДР провела демонстраційні випробування ударних безпілотників, ракет і 600-міліметрових реактивних систем залпового вогню. Лідер країни Кім Чен Ин під час заходу закликав прискорити розробку технологій дронів і штучного інтелекту для військових потреб, повідомляє France 24.

Дрони та ракети

За даними державного агентства KCNA, на демонстрації були безпілотники-камікадзе, багатоцільові дрони, що запускали ракети класу «повітря — поверхня», крилаті ракети та реактивні системи залпового вогню.

KCNA стверджує, що безпілотники й крилаті ракети уразили острівну ціль зі стовідсотковою точністю. Кім Чен Ин заявив, що прагнення здобути «абсолютну перевагу в технологіях дронів» є необхідним з огляду на мінливий характер сучасної війни.

«Сила, власне, означає мир, а мир гарантується лише силою», — сказав він. Демонстрація також відбулася після низки інших випробувань озброєнь КНДР, зокрема нової системи високоточного керованого торпедного озброєння та гіперзвукової ракети середньої дальності. Пхеньян заявляв про використання технологій ШІ в обох системах.

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Запуски балістичних ракет

За день до демонстрації військові Південної Кореї повідомили, що КНДР запустила приблизно десяток балістичних ракет малої дальності з району Вонсана в напрямку Східного моря, також відомого як Японське море. Ракети пролетіли близько 250 кілометрів.

Південнокорейські військові та США аналізують точні характеристики ракет. Чи були ці пуски пов’язані з демонстрацією озброєнь, одразу не було зрозуміло. Офіс національної безпеки Південної Кореї заявив, що запуски порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Напруженість на кордоні

Останні випробування відбуваються на тлі зростання напруженості між двома Кореями після вибуху міни поблизу укріпленого кордону, внаслідок якого поранення дістали троє південнокорейських військових. Спільне розслідування Сеула та ООН дійшло висновку, що КНДР заклала ці міни понад рік тому. Сеул назвав це порушенням Угоди про перемир’я та вимагав вибачень, які Пхеньян висміяв.

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