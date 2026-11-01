КНДР заявила про тест касетної боєголовки для тактичних ракет — Channel NewsAsia

У Північній Кореї оборонні науково-дослідні інститути випробували важливу систему озброєння, заявило в суботу, 31 жовтня, державне агентство KCNA, повідомляє Channel NewsAsia. За версією KCNA, метою тесту було оцінити придатність до бойового застосування та потужність касетної боєголовки, якою планують оснащувати тактичні балістичні ракети.

Заявлені характеристики боєголовки

KCNA стверджує, що стандартна касетна боєголовка Type 2 може уражати район цілей площею від 12 до 13 гектарів за максимальної щільності. Представник ракетного управління КНДР також заявив, що такі боєголовки поділяються на чотири категорії, однак не пояснив їхніх відмінностей.

За даними державного медіа, до кінця 2026 року Північна Корея планує надати своїм військовим підрозділам можливість застосовувати всі типи цих боєприпасів залежно від оперативних завдань.

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Ракетні запуски КНДР

Останніми тижнями Пхеньян активізував демонстрацію військових можливостей, провівши кілька ракетних випробувань і виставку безпілотників. 29 жовтня КНДР запустила близько десяти балістичних ракет зі східного узбережжя в бік моря — у день візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Південної Кореї на саміт.

Аналітики, яких цитує видання, вважають, що ці випробування можуть бути частиною зусиль КНДР із модернізації збройних сил.

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