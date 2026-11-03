КНДР заявила про випробування касетної боєголовки для крилатої ракети — RMF24

КНДР заявила про випробування касетної боєголовки для стратегічної крилатої ракети, а також про перевірку її здатності завдавати вертикального удару по цілі. Про це з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap повідомляє RMF24.

Заяви про касетну боєголовку

Інститут бойових частин КНДР, який цитує державне агентство KCNA, стверджує, що випробування підтвердили можливості касетної боєголовки середнього розміру. За заявою установи, за максимальної щільності ураження вона здатна уразити територію площею від 5 до 6 гектарів.

Yonhap зазначає, що режим Кім Чен Ина раніше оголошував про намір до кінця року запровадити різні типи касетних боєголовок. Минулої суботи КНДР уже тестувала подібні боєприпаси для тактичних балістичних ракет.

Вертикальний удар

Інститут систем крилатих ракет КНДР також заявив про досягнення повної здатності ракети до вертикального удару. У Пхеньяні стверджують, що цього вдалося досягти завдяки поліпшенню керованості на завершальній ділянці польоту та врахуванню географічних умов цілі.

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Південнокорейські експерти, яких цитує Yonhap, вважають, що КНДР може прагнути отримати можливість уражати підземні військові об’єкти й тунелі в Південній Кореї. Представник Корейського форуму оборони і безпеки пояснив, що вертикальна траєкторія дає змогу збільшити руйнівну силу, розігнавши ракету до максимальної швидкості перед ураженням цілі завдяки земному тяжінню.

Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї заявив, що армія країни має високоточні ударні спроможності, які, за його словами, на 20 років випереджають задекларовані Північчю технології, і зберігає постійну оперативну готовність у разі провокацій з боку Пхеньяна.

Касетні боєприпаси розсіюють над ціллю численні менші суббоєприпаси на великій площі. Значна кількість невибухлих елементів створює тривалу небезпеку для цивільного населення. КНДР не є учасницею Конвенції з Осло 2008 року, яка забороняє придбання, виробництво, накопичення та застосування таких боєприпасів.

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