КНДР заявила про випробування нової торпедної системи — Cyprus Mail

Державне агентство КНДР KCNA повідомило, що країна в понеділок випробувала нову високошвидкісну торпедну збройну систему. У вівторок цю інформацію оприлюднила Cyprus Mail у матеріалі Reuters News Service.

Заява про результати тесту

За версією KCNA, під час випробування перевірили бойову ефективність системи. Ця оцінка походить від державного медіа КНДР. У цитованому повідомленні не наведено технічних характеристик торпедної системи або обставин проведення тесту.

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Плани для флоту

KCNA також заявило, що систему спільно розробили науково-дослідні установи оборонного профілю. Агентство не назвало установи, які брали участь у розробці. За повідомленням KCNA, систему планують ввести до складу військово-морських сил КНДР із початку 2027 року.

Повідомлення Cyprus Mail не містить незалежного підтвердження результатів випробування. Воно передає інформацію, яку поширило північнокорейське державне агентство KCNA.

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