КНДР заявила, що прискорить посилення ядерних сил — Channel NewsAsia
Північна Корея заявила, що прискорить зміцнення свого ядерного стримування, назвавши спільні військові навчання США та Південної Кореї Iron Mace репетицією ядерної війни, спрямованою проти КНДР. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на державне агентство KCNA.
Заява представника Трудової партії
Заяву зробив Кім Чон Сік, заступник директора одного з відділів правлячої Трудової партії Кореї. За його твердженням, навчання Iron Mace засвідчили незмінність намірів США придушити Північну Корею за допомогою ядерної зброї, а загрози для КНДР посилюються.
Кім Чон Сік також заявив, що Iron Mace та інші спільні військові заходи Вашингтона й Сеула нібито підтверджують потребу швидше нарощувати ядерні сили Північної Кореї.
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Навчання Iron Mace
За даними військових Південної Кореї, навчання Iron Mace тривали з 29 вересня до 2 жовтня. Їхньою метою була інтеграція ядерних можливостей США зі звичайними силами Південної Кореї.
Аналітики звернули увагу, що заява Кім Чон Сіка щодо ядерної політики є незвичною, оскільки він є ключовим посадовцем, який наглядає за розробкою та виробництвом ядерних і ракетних засобів КНДР. Професор-емерит Університету північнокорейських досліджень Ян Му Чжин припустив, що роль посадовця може розширюватися до питань ядерної та ракетної політики.
Напруженість між двома Кореями зросла після вибуху міни на кордоні у вересні. Після цього Пхеньян погрожував до кінця жовтня відновити пропагандистське мовлення через гучномовці в напрямку Південної Кореї, однак південнокорейські військові 2 листопада заявили, що не мають підтверджень реалізації цієї погрози.