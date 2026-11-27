КНДР змінила державний прапор у межах конституційної поправки, яка також закріпила статус країни як ядерної держави. Із тексту конституції прибрали згадки про «мирне возз’єднання», якого прагнули попередники Кім Чен Ина.

Конституційні зміни

Зміна державної символіки стала частиною поправки до конституції. Оновлений текст визначає КНДР ядерною державою та не містить посилань на курс мирного возз’єднання Корейського півострова, який підтримували попередники нинішнього лідера країни.

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Дипломатичні зв’язки

Про зміни повідомляє France 24. У матеріалі телеканалу зазначається, що Кім Чен Ин також демонструє прагнення розширювати дипломатичні зв’язки з дружніми країнами. Ці останні кроки Пхеньяна France 24 обговорив з Едвардом Говеллом з Оксфордського університету. Випуск програми про ці події оприлюднили 27 листопада 2026 року.

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