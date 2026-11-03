КНДР заперечила причетність до зламу Binance на $6 млрд — Euronews

У КНДР відкинули твердження Федерального бюро розслідувань США про причетність північнокорейських хакерів до викрадення $6 млрд із криптовалютної платформи Binance. Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон назвала заяви ФБР серйозною політичною провокацією, повідомляє Euronews.

Заява ФБР і реакція Пхеньяна

ФБР у суботу заявило, що за атакою на Binance стоїть пов’язане з КНДР хакерське угруповання TraderTraitor. За оцінкою засновника Parley Policy Institute та колишнього посадовця Командування ООН Майкла Босака, сума викраденого може дорівнювати майже чверті орієнтовного річного ВВП КНДР. Він також припустив, що Пхеньян відреагував на звинувачення через значну міжнародну увагу до інциденту.

Кім Йо Чжон назвала твердження американського відомства абсурдною риторикою та згадала попередні звинувачення Вашингтона щодо атаки на криптоплатформу Bybit. У звіті ООН за 2024 рік зазначалося, що доходи від кібератак КНДР, за наявними повідомленнями, допомагали фінансувати розробку країною зброї масового ураження.

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Випробування крилатих ракет

Крім того, КНДР повідомила про запуск у понеділок стратегічних крилатих ракет, оснащених новою касетною бойовою частиною. Державне Корейське центральне інформаційне агентство заявило, що випробування мало поліпшити здатність ракети здійснювати вертикальний удар по цілі завдяки вдосконаленню маневрування на завершальній ділянці польоту.

Професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьоннам Лім Иль Чхоль сказав AFP, що такі ракети можуть уражати ключову військову інфраструктуру Південної Кореї та США, зокрема злітно-посадкові смуги, радарні бази й позиції ППО. Південнокорейські військові не оголошували про запуск крилатих ракет. Коментуючи повідомлення про недільнє випробування, вони заявили, що Сеул і Вашингтон детально аналізують його характеристики та параметри. На відміну від балістичних ракет, випробування КНДР крилатих ракет не заборонені санкціями Ради Безпеки ООН.

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