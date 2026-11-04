КНДР запустила невстановлений об’єкт у бік Східного моря — Korea Herald

Північна Корея в середу запустила невстановлений об’єкт у бік Східного моря. Про це з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомляє Korea Herald.

Деталі запуску

Південнокорейські військові не уточнили кількість запущених об’єктів, дальність їхнього польоту та інші характеристики. Якщо запуск підтвердять як балістичний, він стане 19-м таким запуском КНДР від початку року.

Попередній зафіксований запуск відбувся 29 жовтня: тоді Північна Корея випустила з району Вонсана понад десять балістичних ракет малої дальності.

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Заяви військових і напруження зі США

У понеділок Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що не оприлюднює інформацію про кожен запуск озброєнь КНДР. Водночас у відомстві зазначили, що зазвичай повідомляють про запуски балістичних ракет, оскільки вони порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Цю заяву зробили після критики через несвоєчасне повідомлення про північнокорейський запуск 31 жовтня.

Запуск відбувся на тлі напруження між Пхеньяном і Вашингтоном через звинувачення США в причетності північнокорейських хакерів до викрадення понад 6 млрд доларів у криптовалюті з біржі Binance. Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, відкинула ці звинувачення та заявила, що Пхеньян не бачить потреби в діалозі зі США, доки Вашингтон дотримується, на її думку, ворожої політики щодо КНДР.

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