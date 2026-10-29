КНДР запустила понад 10 балістичних ракет малої дальності — Korea Herald

Північна Корея 29 жовтня запустила понад 10 балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря. Пуски зафіксували з району міста Вонсан близько 12:30 за місцевим часом, повідомляє Korea Herald з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Запуски з району Вонсана

Військові Південної Кореї не повідомили дальність польоту ракет. Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що посилив спостереження та пильність через можливість додаткових запусків. Південна Корея, США та Японія тісно обмінюються інформацією про пуски.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні пуски

За даними видання, попередній запуск кількох ракет у напрямку Східного моря відбувся 12 жовтня. Тоді частина ракет пролетіла понад 900 кілометрів. Якщо буде підтверджено, що ракети, запущені 29 жовтня, були балістичними, це стане для КНДР 17-м таким запуском від початку року.

Напередодні Південна Корея, США та інші партнери підтвердили відданість денуклеаризації Північної Кореї. У спільній заяві 11 країн та Європейський Союз також привітали нещодавні санкції, спрямовані проти закордонних працівників КНДР, її кіберактивності та військової співпраці з Росією.

Читай нас у