КНДР звинуватила США у політизації рішення FATF — Korea Herald

Речник Міністерства закордонних справ Північної Кореї звинуватив США та міжнародну спільноту в політичному підході після рішення Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) залишити країну в переліку юрисдикцій високого ризику. Про це Korea Herald повідомило з посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Кореї.

За словами речника, FATF перетворилася на «високополітизований» орган, який, на думку Пхеньяна, діє в межах ворожої політики Вашингтона щодо КНДР.

Рішення FATF

У заяві від 30 жовтня FATF повідомила, що Північна Корея й надалі перебуватиме у списку юрисдикцій високого ризику, щодо яких організація закликає вживати заходів. Група також закликала припиняти банківські відносини з банками КНДР, закривати дочірні структури й філії, пов’язані з північнокорейськими фінансовими установами за кордоном, а також обмежувати ділові та фінансові операції з країною.

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FATF класифікує Північну Корею як юрисдикцію високого ризику з 2011 року. Представник північнокорейського МЗС відкинув звинувачення у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму, незаконному обігу наркотиків і підробленні валюти. За даними KCNA, він назвав ці твердження вигадками США та їхніх союзників для «демонізації» країни.

Позиція Пхеньяна

Представник МЗС КНДР заявив, що країна проводить консультації з FATF з 2013 року та вносила зміни до внутрішнього законодавства щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, прагнучи підвищити прозорість фінансових операцій. Водночас, за його словами, FATF продовжує вважати КНДР загрозою для міжнародної фінансової системи та юрисдикцією, щодо якої потрібні контрзаходи.

Також Пхеньян розкритикував рішення 2024 року позбавити КНДР статусу спостерігача в Азійсько-Тихоокеанській групі з боротьби з відмиванням грошей. У заяві стверджується, що міжнародні структури фінансового нагляду діють узгоджено зі США.

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