Кнесет Ізраїлю обрав Матана Кахану новим спікером парламенту. За його кандидатуру проголосували 66 депутатів у 120-місцевій палаті, тоді як Офір Кац, якого підтримував блок Біньяміна Нетаньягу, отримав 52 голоси. Як повідомляє The Guardian, голосуванню передували дебати, що тривали понад сім годин.

Перевага для блоку Айзенкота

Кахана є союзником Гаді Айзенкота, який намагається сформувати наступний уряд і замінити Нетаньягу на посаді прем’єр-міністра. Після парламентських виборів 27 жовтня Нетаньягу та його союзники втратили парламентську більшість, а президент Ізраїлю доручив Айзенкоту сформувати коаліцію. На досягнення домовленостей він має до п’яти тижнів.

Поки тривають коаліційні переговори, блок Айзенкота разом з арабськими партіями, які не входять до цього блоку, може використовувати більшість у новоприведеному до присяги Кнесеті для просування законодавчих ініціатив. Минулого тижня вони внесли законопроєкти про обмеження термінів перебування прем’єр-міністра на посаді, створення урядового органу для розслідування атак під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року та скасування законів, які обмежують повноваження судової системи.

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Законодавчі пріоритети

За оцінкою Асафа Шапіри з Ізраїльського інституту демократії, посада спікера дає блоку Айзенкота суттєву перевагу, оскільки голова Кнесету може прискорювати або сповільнювати проходження законопроєктів. Кахана змінив на цій посаді союзника Нетаньягу Аміра Охану.

Серед імовірних пріоритетів блоку Айзенкота — скасування законів, які надали уряду більшу роль у призначенні суддів і послабили повноваження генерального прокурора. Опоненти Нетаньягу також стверджують, що він перешкоджав незалежному розслідуванню можливих військових або розвідувальних прорахунків у зв’язку з атаками 7 жовтня 2023 року.

Якщо Айзенкот не сформує уряд, президент може надати Нетаньягу можливість створити коаліцію. Тоді партія «Лікуд» може отримати контроль над тимчасовим комітетом, який до формування уряду визначає значну частину роботи Кнесету. Водночас законопроєкти мають пройти розгляд у комітетах і кілька голосувань у парламенті, що може ускладнити їхнє швидке ухвалення.

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