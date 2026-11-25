В Ізраїлі депутати Кнесету в попередньому читанні схвалили законопроєкт про створення державної комісії з розслідування безпекових провалів, які уможливили напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року. За документ проголосували 65 парламентарів, проти — 50.

Подальший розгляд

Законопроєкт подав депутат від партії Яшар політика Гаді Айзенкота, який претендує на посаду прем’єр-міністра. Документ передадуть до комітету Кнесету. Для набуття чинності він має пройти ще три читання.

За даними France 24, відповідно до заяви Кнесету комісія складатиметься з п’яти членів. Вона має оприлюднити проміжний звіт упродовж року після оголошення про створення. Законопроєкт передбачає 7 мільйонів шекелів, або близько 2 мільйонів доларів, на формування комісії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція уряду

Під час виборчої кампанії Айзенкот обіцяв швидко створити незалежну державну комісію для розслідування провалів, які дали змогу здійснити напад. За інформацією видання, внаслідок атаки загинули понад 1200 людей.

Уряд виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, який перебував при владі під час нападу, раніше відхиляв заклики до такого розслідування. Натомість уряд пропонував двопартійну комісію, членів якої призначали б політики. Партія Айзенкота назвала законодавчу ініціативу необхідною для встановлення істини та врахування уроків для безпеки Ізраїлю.

Читай нас у