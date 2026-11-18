Правляча правоцентристська коаліція Італії вносить поправку до останнього урядового декрету про безпеку, яка передбачає заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 13 років. Про це повідомляє ANSA English.

Умови для підлітків

Згідно з ініціативою, діти віком від 13 до 15 років зможуть користуватися соцмережами через обліковий запис, яким керуватимуть батьки або законні опікуни. Після досягнення 16 років вони зможуть самостійно відкривати й вести власні акаунти.

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Позиція ініціаторів

Першим підписантом поправки є депутат Фабіо Рампеллі з правої партії прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні «Брати Італії». Він заявив, що ініціатива може стати вирішальним кроком для батьків, які стикаються з цифровою залежністю своїх дітей.

Рампеллі також заявив, що великі соціальні платформи використовують алгоритми, які, за його оцінкою, руйнівно впливають на психіку неповнолітніх і їхнє фізичне та психічне благополуччя. За даними агентства, декрет подібний до норм запропонованого в ЄС акта KIDS Act.

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