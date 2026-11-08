Коаліція Лаксона отримала 67 місць за попередніми даними — Anadolu Agency

У Новій Зеландії керівна коаліція на чолі з Національною партією прем’єр-міністра Крістофера Лаксона отримала 67 із 131 місця за попередніми результатами парламентських виборів. Це на одне місце більше, ніж потрібно для простої більшості, однак остаточний розподіл мандатів ще може змінитися після підрахунку спеціальних голосів.

Попередній розподіл мандатів

Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на NZ Herald, після підрахунку 100% голосів у попередньому підрахунку опозиційний блок Лейбористської партії, Партії зелених і партії маорі здобув 57 мандатів.

Спеціальні голоси до цих результатів не увійшли. У найближчі дні мають підрахувати близько 700 тисяч таких бюлетенів, зокрема голоси виборців за кордоном і людей, які голосували поза межами своїх виборчих округів. Виборча комісія Нової Зеландії планує оприлюднити остаточні офіційні результати 27 листопада.

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Заява Лаксона

Виступаючи перед прихильниками в Окленді, Лаксон сказав, що результат виборів надто близький, аби визначити переможця, а остаточний підсумок залежатиме від спеціальних голосів. За його словами, для формування наступного уряду будуть потрібні переговори та компроміс.

Лаксон, якому 56 років, народився в Новій Зеландії у 1970 році. До політичної кар’єри він 18 років працював у компанії Unilever, зокрема обіймав посаду президента Unilever Canada з 2008 року. У 2011 році він приєднався до Air New Zealand, а наступного року став генеральним директором національного авіаперевізника й залишив компанію у 2019 році.

Уперше Лаксона обрали до парламенту у 2020 році від округу Ботані в Окленді. Наступного року він очолив Національну партію, а після перемоги партії на виборах 2023 року став 42-м прем’єр-міністром Нової Зеландії.

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