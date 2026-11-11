В Індонезії коаліція старших медичних викладачів, громадських і антикорупційних організацій звернулася до Виконавчої ради ВООЗ із закликом відхилити кандидатуру міністра охорони здоров’я Буді Гунаді Садікіна на посаду генерального директора організації. Як повідомляє Health Policy Watch, об’єднання передало членам ради та дипломатичним місіям у Женеві 12-сторінкове досьє від 4 листопада.

Коаліція закидає Садікіну, який очолює міністерство з 2020 року, маргіналізацію або покарання лікарів, науковців і медпрацівників за критику державної політики. Автори звернення також стверджують, що за його каденції послабилася незалежність наукових і професійних медичних організацій, посилилися централізація та комерціалізація системи охорони здоров’я, а також виникли питання щодо управління геномними даними та розподілу вигод від їх використання.

Суперечка навколо медичної реформи

Значна частина критики пов’язана із законом про охорону здоров’я 2023 року, який передав під державний нагляд повноваження щодо професійних стандартів, підготовки фахівців та етичних правил, що раніше перебували у віданні незалежних професійних асоціацій. Реформа спричинила судові позови та протест медичної спільноти.

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30 січня 2026 року Конституційний суд Індонезії постановив, що колегіуми, які визначають стандарти спеціалізації та навчання, мають діяти незалежно. Суд також визначив, що Індонезійська рада з охорони здоров’я має бути незалежною від міністра та підзвітною президентові. У коаліції вважають це частковим скасуванням елементів реформи.

Позиція міністерства та вибори у ВООЗ

Міністерство охорони здоров’я Індонезії та постійне представництво країни в Женеві не відповіли на запит видання щодо звинувачень до дедлайну публікації. Кампанія Садікіна також не надала коментаря, заявивши, що надішле відповідь пізніше.

Садікін залишається одним із претендентів на посаду: за час його роботи, за наведеними у матеріалі даними, в Індонезії розподілили 453 млн доз вакцин проти COVID-19, а рівень затримки росту серед дітей знизився з 24,4% у 2021 році до 19,8% у 2024-му. У січні 2027 року Виконавча рада ВООЗ має обрати трьох фіналістів, а вибори генерального директора заплановані на травень того ж року.

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