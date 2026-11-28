Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що ввечері 28 листопада провела військову операцію у відповідь і знищила об’єкти, які хусити використовували для підтримки атак балістичними ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що ці об’єкти підтримували атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Ємені й Саудівській Аравії. За його словами, їх також використовували для створення загрози свободі судноплавства у південній частині Червоного моря та протоці Баб-ель-Мандеб.

Аль-Малікі заявив, що коаліція не вагатиметься негайно реагувати на атаки хуситів, спрямовані проти цивільних і цивільної інфраструктури. У заяві не навели подробиць про місце проведення операції та можливі втрати.

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Заяви хуситів про атаки

Окремо військовий речник хуситів Ях’я Сарі заявив, що угруповання протягом попередніх 48 годин провело п’ять операцій проти цілей у Саудівській Аравії. Він стверджував, що було пряме влучання по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, а також заявив про виведення з ладу двох радіолокаційних систем в Абсі та Хаміс-Мушайті на південному заході країни.

Сарі також заявив, що атаки спричинили пожежі на нафтопереробному заводі в Джазані та газовому заводі Хавія на південь від Аль-Ахси. За його твердженням, ще одна операція була спрямована проти електростанцій в Аль-Шукайку та Джазані й завдала їм значних пошкоджень.

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