Коаліція на чолі із Саудівською Аравією, що воює проти єменських хуситів, закликала цивільних евакуюватися з порту Ходейда на Червоному морі. Заклик поширили задля безпеки цивільного населення, повідомляє Anadolu Agency.

Маршрут евакуації

Речник коаліції Туркі аль-Малікі оприлюднив заклик у соціальній мережі X. Він також поширив карту, яка, ймовірно, показувала визначений маршрут евакуації. Інших деталей щодо цього заклику речник не навів.

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Війна в Ємені

Ємен охоплений конфліктом із 2014 року, коли хусити захопили столицю Сану та інші частини країни, зокрема Ходейду. У 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася у війну на боці міжнародно визнаного уряду Ємену.

Відновлення бойових дій із липня порушило відносне затишшя, що тривало з 2022 року. Це також загострило гуманітарну кризу та кризу переміщення населення в країні.

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