Коаліція Нетаньягу втратила більшість, а Лікуд лишився найсильнішою силою — Der Spiegel

В Ізраїлі коаліція прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу більше не має парламентської більшості, однак його партія «Лікуд» залишається найсильнішою політичною силою. Про це йдеться в аналізі Der Spiegel, опублікованому 28 жовтня 2026 року.

Позиції Нетаньягу після виборів

Видання зазначає, що Нетаньягу може залишитися при владі, попри втрату його коаліцією більшості. У підписі до фотографії прем'єра біля виборчої кабіни Der Spiegel наводить його заклик сформувати сильний правий національний уряд.

Авторка аналізу Муріель Каліш розглядає, чому Нетаньягу досі має довіру багатьох виборців. Матеріал також присвячений його політичним перспективам після виборів.

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Тема Ірану у виборчій кампанії

За оцінкою Der Spiegel, прем'єр успішно робив акцент на побоюваннях, пов'язаних з Іраном. Видання також нагадує, що масові вбивства 7 жовтня сталися в період, коли Нетаньягу очолював уряд Ізраїлю.

Попри втрату коаліцією більшості, «Лікуд» зберіг позицію найсильнішої політичної сили. Der Spiegel зазначає, що це залишає Нетаньягу можливість утриматися при владі.

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