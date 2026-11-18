У Німеччині керівництво коаліції Союзу і СДПН погодило зниження податку на електроенергію для всіх споживачів. Наразі фінансування цього рішення передбачене лише на 2027 рік, повідомляє Tagesschau.

Податок планують знизити до мінімуму ЄС

Коаліція прагне знизити податок на електроенергію до мінімального рівня, дозволеного в Європейському Союзі. У рішенні зазначено, що постійне зниження податку є запланованою метою. Для фінансування планують використати можливості рахунку EEG, обсяг коштів на якому значною мірою залежить від цін на електроенергію з відновлюваних джерел.

Якщо профіциту на рахунку EEG буде недостатньо, коаліція планує ухвалити пакет заходів для покриття потреб, що виникатимуть упродовж року.

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Обмеження цін на пальне розраховане на три місяці

Коаліційний комітет також підтримав запровадження обмеження цін на пальне з 1 січня 2027 року. Федеральний уряд планує 2 грудня схвалити законопроєкт і пов’язану з ним постанову, яка дасть змогу активувати цей механізм.

Ініціативу пояснюють надзвичайною кризовою ситуацією через події в Ормузькій протоці. Законодавчу основу для обмеження цін планують встановити на 12 місяців, однак сама постанова спершу діятиме три місяці. Питання її продовження мають розглянути до завершення цього строку.

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