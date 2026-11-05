Коаліція подала 14 скарг проти JBS і Barclays щодо відмивання коштів — Mongabay

Транснаціональна правова коаліція 5 листопада подала 14 скарг до прокурорів і фінансових регуляторів Великої Британії, Ірландії, Німеччини та Нідерландів. Вони стосуються найбільшого у світі м’ясопереробника JBS і 12 фінансових установ, інвесторів та радників, серед яких британський банк Barclays. Заявники стверджують, що прибутки JBS можуть бути пов’язані з незаконною вирубкою лісів у бразильській Амазонії, повідомляє Mongabay.

Аргументи коаліції

Коаліція вважає, що прибутки від худоби, вирощеної на незаконно розчищених землях, можуть вважатися доходами, одержаними злочинним шляхом, відповідно до законів про протидію відмиванню коштів. На її думку, це потенційно може створити юридичні ризики як для JBS, так і для установ, що обслуговують фінансові операції компанії.

До коаліції входять Global Legal Action Network, Європейський центр конституційних прав і прав людини, а також Mighty Earth, FIND і King’s College London. Скарги, зокрема, ґрунтуються на дослідженні некомерційної організації AidEnvironment, яке пов’язало постачальників JBS із вирубкою понад 6,5 млн гектарів у бразильській Амазонії в період із 1988 до 2026 року.

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Дані про постачальників і відповідь компанії

За даними розслідування Global Witness за 2024 рік, Barclays є найбільшим фінансистом JBS і отримав 1,7 млрд доларів від операцій із компанією в 2018–2023 роках. Аналіз Center for Climate Crime Analysis, проведений для того ж розслідування, встановив, що в цей період до ланцюга постачання JBS потрапили майже 8 тисяч корів, вирощених на незаконно зайнятій корінній території Апітерева у штаті Пара.

AidEnvironment також повідомила про ознаки вирубки в охоронюваних законом зонах на понад 80% обстежених ферм, які прямо або опосередковано постачають худобу JBS. Серед них — Legal Reserves, тобто частини сільських ділянок, які землевласники зобов’язані зберігати за законодавством Бразилії, а також зони постійного збереження, де розчищення рослинності загалом заборонене.

Barclays відмовився від коментарів. JBS заперечила звинувачення, заявивши, що не отримала даних і методології дослідження, необхідних для оцінки тверджень. Компанія також зазначила, що з 2010 року контролює постачальників в Амазонії за протоколом Федеральної прокуратури Бразилії та автоматично блокує ферми з незаконною вирубкою або ті, що перетинаються з природоохоронними територіями.

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