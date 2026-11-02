Коаліція у Вікторії пообіцяла 335 пожежних авто за п’ять років — ABC News Australia

Опозиційна Коаліція в австралійському штаті Вікторія пообіцяла передати Сільській пожежній службі штату (CFA) 335 нових пожежних автомобілів протягом п’яти років, якщо переможе на виборах 28 листопада. План вартістю 200 млн австралійських доларів також передбачає будівництво або модернізацію 17 пожежних станцій та намір набрати 10 тисяч волонтерів CFA впродовж десяти років, повідомляє ABC News.

Оновлення застарілого автопарку

Тіньовий міністр екстрених служб Денні О’Браєн заявив, що пожежний автопарк штату поступово погіршувався. За його словами, згідно з даними генерального аудитора, 57% пожежних машин мають щонайменше 15 років, а близько чверті техніки CFA експлуатується понад 30 років.

О’Браєн зазначив, що з приблизно 2 200 автомобілів CFA 802 залишаються однокабінними автоцистернами. За його словами, через це пожежникам доводиться їхати позаду кабіни та зазнавати впливу спеки, диму й пилу. Коаліція планує вивести ці 802 автомобілі з експлуатації приблизно за десятиліття.

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Минулого місяця генеральний аудитор штату дійшов висновку, що на модернізацію застарілого пожежного автопарку Вікторії потрібно понад 1 млрд австралійських доларів. Тоді ж чинна лейбористська влада оголосила про інвестицію в 167 млн австралійських доларів, яка має забезпечити 150 нових пожежних машин для CFA та Fire Rescue Victoria до 2030 року.

Інші передвиборчі обіцянки

Коаліція також заявила, що в разі перемоги скасує податок на екстрені служби лейбористів та відновить попередню модель збору Fire Services Property Levy.

Партія One Nation зі свого боку пообіцяла створити сайт Your Money для відстеження видатків уряду штату в реальному часі. За задумом партії, ресурс відображатиме надходження і витрати коштів, дані про програми, гранти, персонал, державний борг і виплати відсотків. Також там планують публікувати рішення кабінету міністрів упродовж 30 робочих днів.

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