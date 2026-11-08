Коаліція заявила про перехоплення двох ракет над Ер-Ріядом — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що її сили протиповітряної оборони перехопили та знищили дві балістичні ракети, запущені хуситами у напрямку столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда. Про це 8 листопада Anadolu Agency повідомило з посиланням на речника коаліції.

Заява речника коаліції

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив про перехоплення ракет у дописі в соцмережі X. За його словами, системи ППО знищили дві балістичні ракети, які угруповання хуситів запустило в бік Ер-Ріяда. У своїй заяві він назвав хуситів терористичним ополченням.

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Ракета в напрямку Східної провінції

За кілька годин до цього коаліція повідомляла про перехоплення ще однієї балістичної ракети, запущеної хуситами у напрямку Східної провінції Саудівської Аравії. У джерелі не наведено інформації про можливі наслідки цих запусків.

Повідомлення пролунали на тлі тривалої військової ескалації між коаліцією та єменським угрупованням хуситів. За даними агентства, хусити неодноразово здійснювали ракетні та дронові атаки по території Саудівської Аравії.

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