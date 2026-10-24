Коаліція на підтримку законної влади Ємену заявила, що в Саудівській Аравії перехопила та знищила дві балістичні ракети, які хусити запустили в напрямку міст Ер-Ріяд і Хаміс-Мушайт. Також коаліція повідомила про знищення двох безпілотників, що прямували до південного регіону Саудівської Аравії, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Заява коаліції

У коаліції категорично відкинули поширені хуситами твердження про нібито погрози Саудівської Аравії завдати ударів по племінних і цивільних зібраннях. Там назвали ці заяви безпідставними.

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Офіційний представник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі у заяві, оприлюдненій у четвер, сказав, що ці звинувачення є спробою ввести громадськість в оману, відвернути увагу від проблем і дій угруповання та втягнути єменські племена у його конфлікти.

Позиція Саудівської Аравії

У заяві коаліції також наголосили на прихильності Саудівської Аравії безпеці та стабільності Ємену й збереженню історичних та братніх зв’язків між народами двох країн. Коаліція заявила, що прагне не допустити використання єменських племен або їхнього втягування до конфліктів, які не відповідають прагненням єменців до безпеки, миру та розвитку.

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