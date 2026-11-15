Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила та знищила два безпілотники над районом Мекки і ще один — над районом Медіни на заході Саудівської Аравії. За її даними, два дрони в напрямку Мекки запустили єменські хусити.

Заява коаліції

Речник коаліції Туркі аль-Малікі повідомив про перехоплення у двох окремих заявах у соцмережі X. Як повідомляє Anadolu Agency, коаліція не назвала сторону, яка запустила безпілотник, перехоплений над районом Медіни. Інформації про можливі жертви або пошкодження також не оприлюднили.

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Інші повідомлення про атаки

Раніше того ж дня коаліція заявила про перехоплення та знищення двох балістичних ракет, які хусити нібито випустили в напрямку Ер-Ріяда, а також двох безпілотників над Східною провінцією Саудівської Аравії. Хто саме запустив дрони над східною частиною країни, у коаліції не уточнили.

Негайної реакції хуситів на ці заяви не було. Раніше угруповання заперечувало, що завдає ударів по районах Мекки та Медіни. За даними агентства, з липня хусити активізували атаки на Саудівську Аравію, використовуючи балістичні й крилаті ракети та безпілотники проти аеропортів, нафтових об’єктів та інших цілей.

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