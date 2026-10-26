Коаліція заявила про перехоплення трьох дронів у Саудівській Аравії — Anadolu Agency

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що в понеділок перехопила та знищила три безпілотники над столицею країни Ер-Ріядом і південним регіоном Саудівської Аравії.

Заява коаліції

За даними Anadolu Agency, коаліція повідомила про це у заяві. У ній ішлося, що три дрони перехопили та знищили в районі Ер-Ріяда і в південному регіоні країни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Деталі інциденту

Коаліція не надала подробиць про походження безпілотників або їхні передбачувані цілі. У повідомленні також не уточнювали, який саме з трьох дронів був перехоплений у кожному із названих районів.

Матеріал Anadolu Agency датовано 26 жовтня 2026 року; того ж дня його оновили. Місцем підготовки матеріалу зазначено Стамбул у Туреччині.

Читай нас у