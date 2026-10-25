У Саудівській Аравії Коаліція на підтримку законної влади Ємену заявила про перехоплення та знищення трьох балістичних ракет, які, за її даними, хусити запустили в напрямку Ер-Ріяда, Таїфа та Янбу. Коаліція також повідомила про перехоплення безпілотника, що був спрямований у бік Східної провінції країни.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, Генеральна дирекція цивільної оборони Саудівської Аравії заявила, що її підрозділи в регіонах Мекка та Медіна реагували на падіння уламків після перехоплення двох балістичних ракет. За даними відомства, ці ракети були запущені в напрямку двох регіонів.

Падіння уламків

Частини перехоплених ракет упали у Ваді-ель-Мугаммас у регіоні Мекка. Уламки також виявили в районі Ан-Нузха в окрузі Джидда, Ваді-Джаліль в окрузі Таїф і центрі Мастура в окрузі Рабіг.

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Ваді-ель-Мугаммас розташована приблизно за 20 кілометрів на схід від Великої мечеті та поблизу місця ритуалів на Арафаті. Цивільна оборона перед цим поширила ранні попередження про можливу небезпеку в Ер-Ріяді, Мецці, Джидді, Таїфі, Янбу, Наджрані та Ваді-ед-Давасірі, а за кілька хвилин повідомила, що небезпека минула.

Реакція посадовців

Президент з релігійних справ у Великій мечеті та мечеті Пророка шейх Абдуррахман ас-Судайс засудив продовження атак на Мекку й Медіну. Він назвав їх посяганням на святість двох міст і заявив, що такі атаки не похитнуть безпеку та стабільність Саудівської Аравії.

Генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мохамед Альбудайві також засудив атаку, заявивши про загрозу безпеці цивільних і регіональній стабільності. Генеральний секретар Організації ісламського співробітництва Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед назвав атаки огидними та закликав держави ісламського світу до спільних дій, щоб їх припинити.

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