Коаліція заявила про перехоплення трьох ракет хуситів — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що її сили протиповітряної оборони перехопили та знищили три балістичні ракети, запущені єменським угрупованням хуситів у напрямку Східної провінції Саудівської Аравії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Попередні перехоплення дронів

Коаліція не уточнила ймовірні цілі запуску та не надала відомостей про можливі жертви або пошкодження. Днем раніше вона також повідомляла про перехоплення і знищення трьох безпілотників над регіоном Ер-Ріяда та півднем Саудівської Аравії. Походження дронів і їхні цілі тоді не називали.

Удари по позиціях хуситів

Також коаліція оголосила про удари по позиціях хуситів у Ємені. За її заявою, під час операцій було знищено пускові установки балістичних ракет, тунелі для зберігання та ракетний склад.

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Речник коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що операції спрямовані на демонтаж мережі балістичних ракет угруповання та порушення його маршрутів постачання. Загострення між Саудівською Аравією та хуситами триває з липня паралельно з поновленням боїв між хуситами й міжнародно визнаним урядом Ємену.

Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену у протистоянні з хуситами, з березня 2015 року. Угруповання контролює столицю Ємену Сану та інші частини країни з вересня 2014 року.

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