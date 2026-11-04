Коаліція заявила про три збиті дрони в Саудівській Аравії — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії коаліція з відновлення законності в Ємені заявила про перехоплення та знищення трьох безпілотників. Один із них, за її даними, знищили в Південному регіоні країни, ще по одному — у Східному регіоні та регіоні Мекка.

Заява представника коаліції

Офіційний представник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив, що безпілотник, запущений у напрямку Південного регіону, перехопили та знищили. Він заявив, що апарат запустило угруповання хуситів, яке представник коаліції назвав терористичним.

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Попередження для Ер-Ріяда

Саудівська цивільна оборона вранці 4 листопада також повідомила, що загроза для регіону Ер-Ріяд минула. Перед цим у межах стандартних процедур оповіщення про небезпеку було активовано систему раннього екстреного попередження.

Про перехоплення трьох дронів повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на заяви представника коаліції та саудівської цивільної оборони.

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