Коаліція заявила про знищення дрона хуситів у Медині — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила про перехоплення та знищення безпілотника, який, за її даними, запустили хусити в регіоні Медіни на заході Саудівської Аравії. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява коаліції

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив, що сили протиповітряної оборони перехопили та знищили дрон у регіоні Медіни. Цей інцидент став четвертим повідомленням коаліції того дня про атаку хуситів на Саудівську Аравію.

Раніше коаліція також заявляла про перехоплення й знищення балістичної ракети, що прямувала до південного регіону країни, крилатої ракети в напрямку західного регіону та безпілотника в районі Мекки.

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Заперечення хуситів

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заперечив проведення будь-яких операцій проти території Саудівської Аравії. У дописі в соцмережі X він відкинув заяву коаліції про перехоплення дрона над Медіною та звинуватив Саудівську Аравію у вигадуванні цього твердження.

Єменський уряд зі свого боку засудив нові атаки хуситів на президентський палац Маашик в Адені та міжнародний аеропорт Адена, а також імовірну спробу атакувати Мекку. Уряд заявив, що такі дії становлять загрозу державним установам і цивільним об'єктам, та висловив солідарність із Саудівською Аравією.

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