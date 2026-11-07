Коаліція заявила про знищення дрона над Медіною — The Hindu

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, що воює в Ємені, заявила 6 листопада про перехоплення та знищення безпілотника над регіоном Медіни в Саудівській Аравії. За твердженням коаліції, дрон запустили єменські хусити.

Хусити заперечили атаку

Пов’язаний з Іраном рух хуситів заперечив, що здійснював будь-яку атаку в напрямку Саудівської Аравії. Як повідомляє The Hindu, хусити вже неодноразово відкидали попередні звинувачення коаліції щодо запуску дронів у напрямку Мекки та Медіни.

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Значення Медіни

Медіна є одним із найсвятіших місць ісламу. Щороку місто відвідують мільйони мусульманських паломників.

Коаліція підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, тоді як хусити контролюють столицю країни Сану. За даними видання, транскордонні атаки за участю коаліції та хуситів активізувалися на тлі американо-ізраїльської війни проти Ірану, відкривши ще один фронт конфлікту.

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