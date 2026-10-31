Коаліція заявила про знищення дрона над регіоном Ер-Ріяд — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що 31 жовтня перехопила й знищила над регіоном Ер-Ріяд безпілотник, який назвала ворожим. За повідомленням Anadolu Agency, про це заявив речник коаліції Туркі аль-Малікі.

Уламки після перехоплення

За словами речника, після перехоплення уламки впали на землю, однак постраждалих не було. Аль-Малікі написав у соцмережі X, що відповідні органи продовжують огляд місця.

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Попередні перехоплення

Напередодні, 30 жовтня, речник повідомляв про перехоплення двох інших дронів у Східній провінції Саудівської Аравії та південному регіоні країни.

Інциденти відбуваються на тлі посилення бойових дій між хуситами та коаліцією. Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує уряд Ємену проти хуситів. Хусити контролюють столицю Ємену Сану та частини країни з 2014 року. У матеріалі також зазначено, що під час цього протистояння відбувалися атаки на саудівські аеропорти та енергетичні об’єкти.

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