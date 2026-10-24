Коаліція заявила про знищення двох ракет хуситів, спрямованих на Таїф і Янбу — Asharq Al-Awsat
Коаліція на підтримку легітимності в Ємені заявила, що перехопила та знищила дві балістичні ракети, які, за її даними, хусити запустили у напрямку саудівських міст Таїф і Янбу. Про це повідомив офіційний представник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі.
Заява коаліції
За даними Asharq Al-Awsat, аль-Малікі повідомив про перехоплення і знищення ракет у суботу, 24 жовтня. У заяві коаліції їх назвали балістичними.
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Попередження цивільної оборони
Невдовзі перед цим служба цивільної оборони Ер-Ріяда поширила попередження про потенційну небезпеку в чотирьох західних районах Саудівської Аравії. Серед названих у повідомленні місць були Таїф, Янбу та Мекка.
Жителям рекомендували перейти до найближчого безпечного місця. За кілька хвилин усі попередження скасували.