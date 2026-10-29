Коаліція заявила про знищення ракети хуситів — Asharq Al-Awsat

Коаліція з відновлення легітимності в Ємені заявила, що рано-вранці у четвер знищила балістичну ракету, яку, за її даними, хусити запустили в напрямку Східної провінції Саудівської Аравії. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Попередження для двох регіонів

Цивільна оборона Саудівської Аравії перед цим видала два попередження про потенційну небезпеку — в південно-західній провінції Наджран та Східній провінції. За кілька хвилин служба повідомила, що загроза в обох районах минула.

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Гуманітарна ситуація в Ємені

Атаки хуситів на села та житлові райони в єменських провінціях Лахдж і Таїз, за даними видання, змусили сотні сімей залишити свої домівки та поглибили гуманітарну кризу. У країні гуманітарної допомоги потребують 22,3 мільйона людей.

Урядові джерела повідомили виданню, що хусити посилили атаки на житлові райони з використанням ракет, безпілотників і мінометних снарядів після того, як не змогли просунутися на місцях. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявила, що доступ переміщених людей до гуманітарної допомоги та основних послуг стає дедалі складнішим. До останньої ескалації в Ємені налічувалося близько 5,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а 2,2 мільйона дітей віком до п’яти років страждали від гострого недоїдання.

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