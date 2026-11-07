Коаліція заявила про знищення ракети, запущеної в бік Ер-Ріяда — Anadolu Agency

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що її сили протиповітряної оборони перехопили та знищили крилату ракету, яку хусити запустили в напрямку регіону Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Заява коаліції

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив про це у соцмережі X. За його словами, сили ППО перехопили і знищили ракету, запущену тим, кого він назвав «терористичним ополченням хуситів».

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Він зазначив, що ракету запустили в напрямку регіону столиці Саудівської Аравії. Як повідомляє Anadolu Agency, заява коаліції прозвучала на тлі посилення бойових дій між коаліцією та єменською групою хуситів.

Конфлікт у Ємені

Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену в протистоянні з хуситами. Це сталося після того, як група захопила столицю Сану та інші частини країни попереднього року.

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