Керівники коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії проведуть засідання коаліційного комітету в канцелярії, де розглянуть зниження податку на електроенергію, компенсацію так званої холодної прогресії, пенсійну реформу та обмеження цін на пальне. Як повідомляє Tagesschau, ці рішення потребують значних бюджетних витрат і можуть вплинути на виконання обіцянок канцлера Фрідріха Мерца.

Податок на електроенергію

Коаліційна угода передбачає зниження податку на електроенергію до європейського мінімального рівня для всіх споживачів. Наразі податок знижено лише для промисловості, бізнесу та сільського господарства. За оцінкою видання, домогосподарство з трьох людей могло б заощаджувати від 70 до 90 євро на рік.

Поширення податкового зниження на приватних споживачів коштуватиме федеральному бюджету щонайменше 5 млрд євро щороку. Ці кошти не були знайдені під час фінальних переговорів щодо бюджету на 2027 рік. Водночас Мерц і лідер ХСС Маркус Зедер заявили, що рішення про зниження податку має бути ухвалене на засіданні комітету.

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Пенсії та ціни на пальне

Ще одним питанням є компенсація холодної прогресії — ситуації, коли підвищення зарплати через інфляцію та податкову прогресію не дає працівникові реального зростання доходу. Компенсація, за даними Tagesschau, коштувала б приблизно по 2 млрд євро федеральному уряду та землям.

Коаліція також має усунути розбіжності щодо пенсійної реформи. Пенсійна комісія у червні передала уряду пропозиції з 33 пунктів, однак суперечки зберігаються щодо можливого скасування пенсії без знижень після 45 років сплати внесків і графіка підготовки законопроєкту.

Наприкінці року завершується дія знижки на пальне. Партнери домовлялися запровадити державну граничну ціну на заправках не пізніше початку нового року, але не погодили її механізм. Лідер СДПН і міністр фінансів Ларс Клінгбайль очікує від коаліційного комітету чіткої підтримки податку на надприбутки, тоді як ХДС/ХСС виступає проти такого податку на національному рівні.

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