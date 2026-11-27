У Новій Зеландії остаточний підрахунок голосів на парламентських виборах показав, що правляча правоцентристська коаліція здобула 65 місць у 130-місцевому парламенті — на одне менше за більшість. Прем’єр-міністрові Крістоферу Лаксону для збереження влади потрібна підтримка центристської партії Opportunity, повідомляє Channel NewsAsia.

Результати остаточного підрахунку

На виборах 7 листопада Національна партія Лаксона отримала 40 місць. Її молодші партнери по коаліції — ACT і New Zealand First — здобули відповідно 13 та 12 мандатів. Найбільша опозиційна Лейбористська партія має 36 місць, а партія Opportunity, яка вперше пройшла до парламенту, — сім.

Лідерка Opportunity К’юлей Вонг заявила, що її партія вестиме переговори з Національною партією як силою, що здобула найбільше місць. За її словами, усі варіанти залишаються можливими, зокрема й робота поза урядом.

Переговори щодо уряду

Лаксон наголосив на потребі сформувати стабільний уряд, який зможе працювати весь термін. Лідер ACT Девід Сеймур заявив, що сформувати уряд можна доволі швидко, якщо коаліція буде готова співпрацювати з Opportunity в певному форматі.

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Програма Opportunity передбачає посилення кліматичних зобов’язань, заборону донного тралення, жорсткіші правила конкуренції та активнішу державну інвестиційну політику. Частина цих позицій суперечить підходам чинної коаліції.

За результатами голосування лівоцентристська коаліція лейбористів, Партії зелених і Te Pati Maori не зможе сформувати уряд навіть за підтримки Opportunity. Водночас New Zealand First могла б створити коаліцію з лівоцентристськими партіями, як це вже було після виборів 2017 року. Якщо Лаксон не домовиться про коаліцію або угоду щодо підтримки уряду, а інші партії також не зможуть сформувати більшість, країні доведеться провести нові вибори.

Спеціальні голоси змінили баланс

Попередні результати давали коаліції більшість у два мандати. Остаточний підрахунок врахував спеціальні голоси виборців, які голосували за кордоном або поза своїм виборчим округом. Виборча комісія повідомила про 2 931 604 подані голоси, з яких 484 865 були спеціальними.

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