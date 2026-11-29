Кобила Wodhooh під керуванням Денні Ґілліґана виграла забіг BAR 1 Betting Hatton’s Grace Hurdle на іподромі у Фейріхаусі. Вона фінішувала на півтори довжини попереду Jimmy Du Seuil, а один зі спільних фаворитів Teahupoo відстав від переможниці ще на вісім довжин. Як повідомляє Sky Sports News, для Wodhooh це була 11-та перемога у 13 стартах через бар’єри.

Фінішний ривок Wodhooh

Тривалий час лідирував Casheldale Lad, який зберігав перше місце й після передостаннього бар’єра. Однак на підході до останньої перешкоди Wodhooh під керуванням Ґілліґана обійшла його, а слідом уперед вийшов Jimmy Du Seuil. Згодом Wodhooh утримала перевагу над суперником і перемогла.

Тренер переможниці Гордон Елліотт сказав, що команда змінила план на початку тижня через побоювання щодо надто хорошого стану ґрунту в Аскоті, де Wodhooh мала виступити в Long Walk Hurdle. За його словами, жокей Джек Кеннеді обрав Teahupoo, тоді як Ґілліґану доручили тримати Wodhooh позаду суперників та атакувати перед останнім бар’єром.

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Після успіху Wodhooh стала фавориткою Stayers’ Hurdle у Челтнемі в березні за котируваннями Paddy Power — 5-1 замість 7-1. Елліотт повідомив, що кобила має провести ще один забіг до цього старту, а серед можливих варіантів команда також розглядає Mares’ Hurdle.

Інші результати дня

У BAR 1 Betting Royal Bond Novice Hurdle п’ятирічний Skerry Hill під керуванням Джека Кеннеді переміг із перевагою у 12 довжин над Mr Hollywood. Це була друга перемога коня в забігах із бар’єрами: на дебюті в Даун-Роялі він виграв із відривом у 32 довжини. Елліотт заявив, що команда розглядатиме для Skerry Hill ще один старт перед Челтнемом.

У BAR 1 Betting Drinmore Novice Chase переміг Come Walk With Me, власником, заводчиком і тренером якого є Едді Колі. Кінь, що стартував із коефіцієнтом 18-1 після понад 200-денної перерви, на три чверті довжини випередив фаворита Love Me Tender. Для Колі це був перший представник на змаганнях найвищого рівня.

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