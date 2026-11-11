Kodansha запустило в Японії лейбл журналістської манґи Kaqreal — The Japan Times

У Японії видавництво Kodansha 11 листопада запустило новий лейбл манґи Kaqreal. Він створюватиме вигадані комікс-версії історичних матеріалів і матеріалів, підготовлених на основі журналістських повідомлень, для дорослих читачів, які дедалі частіше обирають екранний контент замість традиційних книжок, повідомляє The Japan Times.

Поєднання репортажу й манґи

Kaqreal має поєднати репортерське підґрунтя наявних медійних брендів Kodansha Weekly Gendai та Friday з досвідом компанії у манзі. Kodansha видає, зокрема, серії «Атака титанів», «Акіра», «Прекрасна воїтелька Сейлор Мун» і Blue Lock.

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Розрахунок на нових читачів

Головний редактор Kaqreal Тосіхіро Цучія заявив, що лейбл прагне залучити нових читачів, поєднуючи журналістські меседжі з емпатією, яку пропонує манґа. За даними видання, запуск є частиною пошуку Kodansha нових аудиторій поза межами традиційного книговидання на тлі спаду продажів друкованих книжок. Видавництво також розвиває нові проєкти через свою лабораторію інновацій.

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