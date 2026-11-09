Коко Гофф перемогла Джессіку Пегулу за 159 хвилин на WTA Finals — Interia Sport

Американка Коко Гофф перемогла Джессіку Пегулу в першому турі групового етапу WTA Finals 2026 в Індіан-Веллсі, США. Матч тривав 159 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 6:2. Про це повідомляє Interia Sport.

Гофф взяла перший сет

У стартовій партії тенісистки тримали подачі, хоча Гофф у дев'ятому геймі відіграла потрійний брейк-пойнт. За рахунку 5:4 Пегула мала кілька можливостей утримати свою подачу, однак Гофф реалізувала четвертий сетбол і виграла сет за 46 хвилин.

На початку другої партії Пегула повела 3:0, а згодом — 5:1. Гофф скоротила відставання, зрівнявши рахунок 5:5, після чого втримала подачу та гарантувала собі щонайменше тай-брейк. Пегула відіграла матчбол суперниці, а в тай-брейку перемогла 7:5, зрівнявши рахунок за сетами.

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Вирішальна партія

У третьому сеті Гофф одразу здобула брейк і повела 3:0. Пегула відповіла двома виграними геймами, однак не змогла продовжити камбек. За рахунку 5:2 Гофф подала на матч і оформила першу перемогу на турнірі.

У наступному турі Гофф зіграє з Ліндою Носковою, яка очолює групу завдяки кращому співвідношенню виграних і програних сетів. Джессіка Пегула зустрінеться з Мартою Костюк. Турнір WTA Finals в Індіан-Веллсі триватиме до 15 листопада.

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