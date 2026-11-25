Дослідники з Університету Палацького в чеському Оломоуці розробили коктейль із трьох радіомаркерів для ПЕТ-візуалізації інфекцій, спричинених Pseudomonas aeruginosa, або синьогнійною паличкою. У тваринних моделях суміш змогла виявити всі протестовані штами бактерії, повідомляє News-Medical.

Три маркери для різних штамів

Команда науковців вивчала три радіомаркери: 68Ga-PVDI, 68Ga-PVDII та 68Ga-PVDIII. Кожен із них призначений для виявлення одного з трьох типів P. aeruginosa. Спершу вчені оцінили стабільність речовин і їхнє поглинання мікробними культурами, а згодом дослідили розподіл маркерів в організмі здорових тварин та у двох моделях інфекції.

За результатами роботи, радіомаркери продемонстрували високу стабільність у дослідах in vitro та in vivo, швидко виводилися нирками й мало затримувалися в крові. Кожен перевірений штам бактерії активно поглинав щонайменше один із трьох маркерів.

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Відрізнення інфекції від запалення

Коктейль не накопичувався у ділянках неінфекційного запалення, а також у протестованих моделях інфекцій, спричинених іншими патогенами. Крім того, метод дав змогу стежити за розвитком інфекції протягом кількох днів.

Синьогнійна паличка є одним з основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Особливо вразливими до неї є пацієнти з ослабленим імунітетом, критично хворі люди та пацієнти з муковісцидозом. Автори дослідження зазначають, що спрямування візуалізації на специфічні механізми бактерії, а не на загальну запальну реакцію організму, потенційно може допомогти швидше ідентифікувати інфекцію, контролювати її перебіг та оцінювати відповідь на лікування. Результати опубліковано в The Journal of Nuclear Medicine.

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