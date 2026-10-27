Коледж Тасманії не запросить політиків на святкування — ABC News Australia

Адміністрація Лонсестонського коледжу в австралійському штаті Тасманія скасувала запрошення політикам на майбутні святкові заходи наприкінці навчального року. Рішення пов’язане з реакцією освітньої спільноти на допис прем’єра штату Джеремі Рокліффа щодо різдвяного заходу в іншій школі, повідомляє ABC News Australia.

Лист директорки коледжу

ABC ознайомилося з листом директорки коледжу Вікі Маккрілл, датованим 27 жовтня та адресованим одному з тасманійських політиків. У листі зазначено, що коледж підтримує занепокоєння Тасманійської асоціації державних шкільних організацій, Австралійської освітньої спілки та Тасманійської асоціації директорів шкіл.

Директорка заявила, що спосіб розгляду скарги прем’єром спричинив страждання та шкоду членам місцевої шкільної громади. За її словами, коледж вирішив підтримати профспілкові дії та відкликати запрошення політикам на заплановані святкування. За інформацією ABC, запрошення, ймовірно, скасували для представників усіх партій.

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Суперечка довкола Різдва

14 жовтня Джеремі Рокліфф написав у соцмережах, що отримав інформацію про спроби прибрати всі згадки про Різдво зі шкільних святкувань наприкінці року. Йшлося про початкову школу Тревалліна в Лонсестоні, де планували перейменувати захід «Різдво на пагорбі» на «Екстраваганзу наприкінці року».

Водночас, за даними ABC, школа все одно планувала провести низку заходів із різдвяною тематикою. Прем’єр не назвав навчальний заклад у своєму дописі, однак його назву згодом оприлюднили. ABC також повідомляє, що виконувач обов’язків директора початкової школи, імовірно, пішов у відпустку через стрес.

У п’ятницю Австралійська освітня спілка закликала політиків не відвідувати державні школи Тасманії до завершення четвертого навчального семестру, якщо прем’єр не вибачиться. Керівник тасманійського відділення спілки Браян Вайтмен і сенаторка від Тасманії Гелен Поллі закликали Джеремі Рокліффа та міністерку освіти Джо Палмер перепросити за ситуацію.

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