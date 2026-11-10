Коледж у Лахорі створив комісію для перевірки скарг на викладача — Dawn

Government College у Лахорі, Пакистан, створив комісію для розслідування звинувачень у домаганнях і шантажі на адресу викладача. Це сталося після інциденту 7 листопада, під час якого, за словами очевидців, дві жінки вдарили асистента професора англійської мови під час перерви на чай на конференції Thaap, повідомляє Dawn.

Інцидент на конференції

За словами очевидців, на конференції були троє жінок: дві з них нібито били викладача кулаками, тоді як третя знімала подію на телефон. Відео згодом поширилося в соціальних мережах. Свідки заявили, що присутні намагалися зупинити жінок, однак безуспішно.

Очевидці також розповіли, що жінки згадували попередні звинувачення проти викладача та вимагали повернути 3,5 млн пакистанських рупій, які, за їхніми твердженнями, він отримав від дівчини. Вони заперечили поширену в соцмережах версію, ніби одна з учасниць інциденту була матір’ю цієї дівчини. За словами свідків, жінки також посилалися на попередню перевірку справи про домагання, за результатами якої викладача, як повідомлялося, виправдали.

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Звіт упродовж семи днів

Об’єднання колишніх студентів закладу Old Ravians заявило про занепокоєння повторюваними, за його словами, звинуваченнями у домаганнях, булінгу, шантажі та вимаганні грошей. Організація стверджує, що такі звинувачення вперше з’явилися у 2024 році, а попереднє розслідування не було прозорим.

Адміністрація закладу заявила, що віцеканцлер звернув увагу на відео та звинувачення щодо викладача. До складу комісії увійшли зовнішні члени; вона має подати звіт упродовж семи днів. У закладі наголосили на політиці нульової толерантності до домагань і зазначили, що рішення ухвалять за підсумками перевірки. Звинувачення проти викладача та фінансові претензії жінок ще не були незалежно підтверджені. Отримати його коментар журналістам не вдалося.

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