Колишні жителі Північних територій провели меморіал з літака — The Japan Times

У Японії колишні жителі островів, які країна називає Північними територіями, здійснили чартерний політ поблизу них, щоб ушанувати пам’ять предків. У суботу літак із 34 учасниками, серед яких були колишні мешканці островів та їхні родичі, вилетів з аеропорту Немуро-Накасібецу на Хоккайдо. Як повідомляє The Japan Times, близько 11:00 учасники склали руки в молитві під час польоту поблизу островів.

Заміна візитів до могил

Повітряну меморіальну церемонію організували переважно через призупинення Японією та Росією, державою-агресором, програм обміну. Одна з них давала колишнім мешканцям можливість відвідувати могили родичів і предків на островах, на які претендує Японія.

Програми обміну призупинили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це була друга така церемонія: першу провели 2020 року під час пандемії COVID-19. Ще один подібний захід запланований на 7 листопада.

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Спогади колишніх мешканців

89-річна Томіе Нісідаде, колишня жителька острова Кунасірі, сказала, що, дивлячись на острови з літака, згадує рідний дім і відчуває ностальгію. У польоті також брала участь 90-річна Куні Табата, яка розповіла про школу, де навчалася. Її 66-річна донька Хітомі Хосі сказала, що острови водночас близькі й далекі, та згадала, що її мати колись там жила.

Острови перебувають у центрі територіальної суперечки між Японією та Росією. За даними видання, радянські війська захопили їх у Японії в останні дні Другої світової війни.

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