Колишня гендиректорка Hyflux і п’ятеро обвинувачених не свідчитимуть — Channel NewsAsia

У Сінгапурі колишня генеральна директорка водоочисної компанії Hyflux Олівія Лум Оой Лін і ще п’ятеро колишніх керівників не даватимуть свідчень у власний захист у судовому процесі. Їх обвинувачують у ймовірному нерозкритті інвесторам важливої інформації про продаж електроенергії в межах проєкту опріснення води Tuaspring, повідомляє Channel NewsAsia.

Прокуратура завершила представлення своєї справи в процесі, слухання якого почалися в серпні 2025 року. 21 жовтня адвокати шістьох обвинувачених повідомили суду, що не подаватимуть заяву про відсутність справи для відповіді. Після цього головний окружний суддя То Хан Лі закликав обвинувачених представити захист.

Позиція захисту

Захисники 65-річної Лум та інших обвинувачених заявили, що їхні підзахисні особисто не свідчитимуть. Натомість захист спільно викличе експерта. На 23 листопада призначили конференцію, під час якої мають визначити наступні дати слухань. Після цього захист представить свою справу.

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Разом із Лум у справі фігурують колишній фінансовий директор Hyflux Чо Ві Пен і колишні незалежні директори Тео Кіанг Кок, Крістофер Муруґасу, Гей Чі Чонг та Лі Джу Хай.

Суть справи

Прокуратура продовжує розглядати щодо Лум два обвинувачення за Законом про цінні папери та ф’ючерси. Перше стосується пропозиції громадськості цінних паперів на 200 млн сінгапурських доларів, у якій, за версією обвинувачення, були пропущені відомості про продаж електроенергії. Друге — її нібито згоди як гендиректорки на умисне ненадання біржі інформації, пов’язаної з цим продажем. Ще чотири обвинувачення проти Лум відклали або не розглядають у межах цього процесу.

За версією прокуратури, Hyflux представляла Tuaspring як свій другий і найбільший завод з опріснення морської води в районі Туас. Водночас компанія нібито не повідомила, що продаж води національному агентству PUB за дуже низькою ціною планували фінансувати новим бізнесом із продажу електроенергії з електростанції. Невдалий вихід на сінгапурський ринок електроенергії, за даними прокуратури, сприяв краху компанії та торкнувся близько 34 тисяч інвесторів, яким за безстроковими цінними паперами й привілейованими акціями заборгували загалом 900 млн сінгапурських доларів.

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