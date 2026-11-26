Колишня операційна директорка криптобіржі FTX Констанс Ван заявила, що Netflix не консультувався з нею щодо її зображення в мінісеріалі «Альтруїсти». У дописі в соцмережі X вона розкритикувала втілення свого образу акторкою Медісон Ху, назвавши його дуже стереотипним.

Зауваження щодо акценту

Ван зазначила, що одна розмова з нею могла б уберегти Ху від використання китайського акценту, якого, за словами колишньої топменеджерки FTX, вона не має.

Як повідомляє Variety, раніше Ван також заявляла, що вона та інші колишні працівники Alameda Research і FTX упізнали в серіалі небагато, окрім імен. За її оцінкою, сюжет має мало спільного з тим, що насправді відбувалося в цих компаніях.

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Сюжет серіалу

«Альтруїсти» вийшов на Netflix 19 листопада. Мінісеріал, створений Гремом Муром, натхненний історією засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда та колишньої генеральної директорки Alameda Research Керолайн Еллісон. Головні ролі виконали Ентоні Бойл і Джулія Гарнер. За офіційним описом, серіал розповідає про двох амбітних молодих ідеалістів, яких звинуватили у викраденні 8 мільярдів доларів.

Бенкман-Фрід заснував криптобіржу FTX у 2019 році. Після краху компанії федеральні присяжні визнали його винним за сімома пунктами обвинувачення у шахрайстві та змові, а згодом він отримав 25 років ув’язнення. Влада США стверджувала, що через FTX і Alameda Research він ошукав інвесторів та клієнтів більш ніж на 10 мільярдів доларів.

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