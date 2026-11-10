Колишня уповноважена уряду Мруз-Горґонь заявила про відсутність обвинувачень — Polsat News

У Польщі колишня уповноважена уряду з просування бренду країни Барбара Мруз-Горґонь оприлюднила заяву щодо справи звіту «Портрет поляків». Вона повідомила, що Окружна прокуратура у Варшаві, яка веде розслідування, досі не висунула їй обвинувачень і не викликала її для надання показань як свідка. Про це повідомляє Polsat News.

Пояснення щодо робочого файла

Мруз-Горґонь заявила, що 26-сторінковий документ, який зазнав критики через фактичні, мовні та редакторські помилки, був робочим матеріалом, а не фінальною версією звіту. За її словами, файл через технічну помилку опублікували на сайті Фундації Marka Polska Think Tank, яку вона тоді очолювала.

Колишня посадовиця визнала помилкою те, що прикріпила робочий файл до електронного листа членам think tank. За її версією, згодом документ став доступним через QR-код і поширився публічно. Вона також стверджує, що матеріал упорядковували за допомогою редакторських інструментів, зокрема штучного інтелекту, а його зміст був набором робочих тез і відкритих питань для подальшої роботи.

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Твердження про остаточний звіт і оплату

За словами Мруз-Горґонь, оприлюднений 26-сторінковий файл не був документом, за який здійснювали оплату, зокрема з державних коштів. Вона заявила, що остаточний звіт мав 156 сторінок і став результатом кількамісячних якісних досліджень, зустрічей та панелей по всій країні за участю понад 100 людей.

Вона повідомила, що за багатомісячну роботу отримала 60 тис. злотих брутто двома виплатами по 30 тис. злотих. Мруз-Горґонь запевнила, що Фундація Marka Polska Think Tank не була отримувачем коштів Міністерства спорту і туризму Польщі чи інших суб’єктів, залучених до виконання державного завдання. Через представників вона передала прокуратурі документи та інформацію, заявивши про готовність співпрацювати зі слідством. Наприкінці заяви вона перепросила за помилку, яка, за її словами, дорого коштувала їй у професійному та приватному житті.

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