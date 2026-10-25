Колишня військова прокурорка очолить обвинувачення щодо Нухби — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишню головну військову прокурорку Яну Модгаврішвілі обрали очолити роботу обвинувачення у справах осіб, яких підозрюють у причетності до нападу, очолюваного ХАМАС, 7 жовтня 2023 року та утримання заручників у Газі. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Спеціальний суд у Єрусалимі

Призначення відбулося на тлі підготовки в Єрусалимі спеціального військового суду для розгляду цих справ. Заплановані процеси стосуватимуться не лише членів формування Нухба, а й інших людей, яких підозрюють у причетності до подій 7 жовтня.

Видання звернулося до Армії оборони Ізраїлю по роз'яснення щодо конкретних обов'язків Модгаврішвілі та графіка початку судових проваджень.

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Рішення Кнесету та місце для суду

11 травня Кнесет схвалив законодавство, яке створює окрему правову основу для цих переслідувань. За рішення проголосували 93 депутати, голосів проти не було. Законодавчу ініціативу просували депутати Сімха Ротман від партії «Релігійний сіонізм» та Юлія Маліновська від партії «Наш дім Ізраїль».

17 червня Ротман і Маліновська відвідали район Атарот на півночі Єрусалима, де їм представили два можливі майданчики для суду. Озвучені плани передбачали дев'ять залів засідань, а також місця для родин потерпілих, громадськості та журналістів. Ротман називав серед логістичних чинників близькість до в'язниці Офер і пунктів пропуску, якими користуються палестинські адвокати.

Модгаврішвілі понад два десятиліття служила у війську, зокрема була військовою суддею та обіймала інші юридичні посади. Останні чотири роки служби вона працювала головною військовою прокуроркою. У 2013 році її також призначили в Міністерстві юстиції розглядати скарги допитуваних Службою безпеки Ізраїлю.

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